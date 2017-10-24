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Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017 20:43

Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив

События, которые происходят под Верховной Радой Украины в столице, мало кого интересуют на территории Закарпатья. Такое заявление сделала глава  Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в эфире на украинском телеканале NewsOne.

По словам Москаля, у акции протеста, которая проходит под ВР, нет никаких перспектив.

"Были митинги, но они сходили на нет, когда сама полиция не наделала глупостей или третьи силы не взбудоражили общество", - объяснил свою позицию Губернатор области.

Помимо этого глава Закарпатья напомнил о происходящем в 2013-2014 годах на Майдане.

"После того, как милиция побила тогда студентов, пошла активная фаза Майдана, которая начала нарастать. Потом сделали еще одну глупость - перегородили улицу Грушевского, когда потекла первая кровь. Тогда митинг остановить уже никто не мог", - сказал Москаль, добавив, что если акция протеста будет мирной, то он "не видит угрозы третьего Майдана".

Как сообщал MIGnews.com.ua, 18 октября, неизвестные в масках начали разбирать брусчатку на месте акции протеста под Верховной Радой Украины. Сотрудники правоохранительных органов попытались штурмовать палаточный городок на улице Грушевского. 

Теги материала: глава, ОГА, Закарпатье, митинг, акция протеста, ВРУ
Новости СМИ2
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