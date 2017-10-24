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Саакашвили рассказал, как будет защищаться от депортации
Фото: УНИАН
24.10.2017 18:46

Саакашвили рассказал, как будет защищаться от депортации

Бывший глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен переместиться к участникам акции протеста под Верховной Радой. Об этом политик сообщил во время брифинга во вторник, 24 октября, пишет УНИАН.

Я принял решение переместиться к протестующим... перед Верховной Радой, - заявил Саакашвили.

При этом он призвал оппозиционные силы, в частности, Андрея Садового, присоединиться к нему.

"Хочу призвать лидеров оппозиции - Садового, Анатолия Гриценко и всех других - прийти к нам, прийти ко мне. И давайте вместе говорить о том, что в стране не должно быть беспредела, - отметил Саакашвили. - Я хочу запросить защиты в моих рядах, в рядах киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба Украины не предоставила бывшему председателю Одесской ОГА Михаилу Саакашвили статус беженца.

В свою очередь Михаил Саакашвили заверил, что Государственная миграционная служба Украины до сих пор не ответила на его запрос и вообще не предоставила никаких документов, которые оспаривали бы его право находиться в Украине.

Теги материала: Михаил Саакашвили, оппозиция, акция протеста
Новости СМИ2
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