Суд освободил из-под стражи Николая Коханивского

MIGnews.com.ua

Судья Святошинского районного суда Киева освободила из-под стражи во вторник вечером, 24 октября, лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского, пишет РБК-Украина .

По полученным данным, освободили Коханивского по истечению 72 часов. Стоит отметить, что судья отклонила ходатайство об отводе прокурора.

Напомним, в субботу, 21 октября в Киеве правоохранители задержали Николая Коханивского, командира добровольческого батальона ОУН. Зажержание произвели после участия мужчины в конфликте, во время которого он применил оружие.

Как сообщал MIGnews.com.ua, из-за погрома в помещении Святошинского районного суда Киева , где накануне объявили перерыв в рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому, правоохранители возбудили уголовное производство по статье о повреждении имущества, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.