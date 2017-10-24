В Госдуме прокомментировали слова Собчак об "украинском Крыме"

MIGnews.com.ua

Депутат российской Государственной Думы Наталья Поклонская дала комментарий относительно заявления телеведущей из РФ Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине, раскритиковав мнение ведущей, пишут РИА "Новости" .

Поклонская заявила, что статус полуострова вообще не обсуждается.

"Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь - это Россия", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что население Крыма, рискуя жизнью, вернуло себе настоящую родину, а также добавила, что Украина для Российской Федерации является не партнером, а братским народом.

"…это одно целое, что всеми способами пытаются опровергнуть враги России и Украины", - высказала свое мнение Поклонская.