Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В Госдуме прокомментировали слова Собчак об "украинском Крыме"
24.10.2017 17:59

В Госдуме прокомментировали слова Собчак об "украинском Крыме"

Депутат российской Государственной Думы Наталья Поклонская дала комментарий относительно заявления телеведущей из РФ Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине, раскритиковав мнение ведущей, пишут РИА "Новости".

Поклонская заявила, что статус полуострова вообще не обсуждается.

"Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь - это Россия", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что население Крыма, рискуя жизнью, вернуло себе настоящую родину, а также добавила, что Украина для Российской Федерации является не партнером, а братским народом.

"…это одно целое, что всеми способами пытаются опровергнуть враги России и Украины", - высказала свое мнение Поклонская.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Крым является украинским с точки зрения международного права. Такое заявление сделала российская телеведущая Ксения Собчак во время пресс-конференции в Москве. При этом она подчеркнула, что это достаточно актуальный вопрос.

Теги материала: Госдума, Россия, Крым, Украина, Ксения Собчак, Собчак, комментарий
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [33] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Собчак назвала Крым украинским
Важное
Собчак назвала Крым украинским
МИД: Состояние здоровья арестованного в России Гриба ухудшилось
Важное
МИД: Состояние здоровья арестованного в России Гриба ухудшилось
Путин обвинил США в попытке вытеснить Россию с европейских энергорынков
Важное
Путин обвинил США в попытке вытеснить Россию с европейских энергорынков
Адвокат Януковича не смог встретиться с подзащитным в России
Важное
Адвокат Януковича не смог встретиться с подзащитным в России
Чешские евродепутаты требуют от Земана извиниться перед Украиной
Важное
Чешские евродепутаты требуют от Земана извиниться перед Украиной
Ксения Собчак намерена стать президентом РФ, поскольку она "против всех"
Важное
Ксения Собчак намерена стать президентом РФ, поскольку она "против всех"  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017
Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
Эксклюзив  Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
23.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика