Сарган: Из Украины депортируют 20 сторонников Саакашвили

MIGnews.com.ua

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что из Украины депортируют 20 грузин, чье пребывание в стране "легализовал" бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

Согласно сообщению, обнародованному Сарган в Facebook, будучи главой Одесской ОГА Саакашвили заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20 гражданам Грузии как ценным деятелям культуры.

"Указанные лица участия в культурной деятельности или других мероприятиях на территории Одесской области и Украины не принимали", - подчеркнула Сарган.

При этом она подчеркнула, что после прибытия иностранцев в Украину, им выдали удостоверения на временное проживание сроком на 1 год.

"Сейчас есть все основания для выдворения указанных 20 человек из Украины, что и происходит силами Государственной миграционной службы", - отметила пресс-секретарь Луценко.