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Саакашвили отреагировал на слова Луценко об отказе предоставить ему статус беженца
24.10.2017 16:16

Саакашвили отреагировал на слова Луценко об отказе предоставить ему статус беженца

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что Государственная миграционная служба Украины от отказывала ему в предоставлении статуса беженца. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, заявление генпрокурора Юрия Луценко об отказе Миграционной службы предоставить Саакашвили статус беженка, являются неправдой.

"Ирония ситуации в том, что Миграционная служба мне не то что не отказывала, они до сих пор не ответили на мой запрос и вообще не предоставила никаких документов, которые оспаривали бы мое право находиться в Украине", - написал Саакашвили.

При этом он подчеркнул, что его адвокаты еще несколько недель назад подали иск в суд о бездеятельности Миграционной службы, которая полностью игнорировала его запросы.

"В этот четверг, 26 октября, во Львовском окружном административном суде состоится слушание по этому делу", - отметил Саакашвили.

И добавил: "Хочу, как дипломированный юрист, порекомендовать господину Юрию Луценко, человеку, который не имеет высшего юридического образования, прочитать ст. 16, ст. 27 и часть 4 статьи 17 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Там черным по белому написано, что сейчас мой статус в Украине полностью легальный - я лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Украины, пользуюсь всеми правами гражданина и депортировать с территории Украины меня нельзя".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба Украины не предоставила бывшему председателю Одесской ОГА Михаилу Саакашвили статус беженца.

Теги материала: Михаил Саакашвили, Юрий Луценко, Государственная миграционная служба, беженец
Новости СМИ2
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