Саакашвили отреагировал на слова Луценко об отказе предоставить ему статус беженца

MIGnews.com.ua

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что Государственная миграционная служба Украины от отказывала ему в предоставлении статуса беженца. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, заявление генпрокурора Юрия Луценко об отказе Миграционной службы предоставить Саакашвили статус беженка, являются неправдой.

"Ирония ситуации в том, что Миграционная служба мне не то что не отказывала, они до сих пор не ответили на мой запрос и вообще не предоставила никаких документов, которые оспаривали бы мое право находиться в Украине", - написал Саакашвили.

При этом он подчеркнул, что его адвокаты еще несколько недель назад подали иск в суд о бездеятельности Миграционной службы, которая полностью игнорировала его запросы.

"В этот четверг, 26 октября, во Львовском окружном административном суде состоится слушание по этому делу", - отметил Саакашвили.

И добавил: "Хочу, как дипломированный юрист, порекомендовать господину Юрию Луценко, человеку, который не имеет высшего юридического образования, прочитать ст. 16, ст. 27 и часть 4 статьи 17 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Там черным по белому написано, что сейчас мой статус в Украине полностью легальный - я лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Украины, пользуюсь всеми правами гражданина и депортировать с территории Украины меня нельзя".