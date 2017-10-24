Луценко заявил о возможности снятия неприкосновенности с нардепа Соболева

MIGnews.com.ua

Генеральная прокуратура Украины может подготовить представление на снятие неприкосновенности с заместителя председателя фракции "Самопомич" Егора Соболева. Такое заявление сделал генеральный прокурор Юрий Луценко, пишет РБК-Украина .

По словам главы ГПУ, это может произойти из-за участия Соболева в потасовке под Радой.

"Для начала мы допросим его, а также трех других участников этого хулиганского поступка, при котором были нанесены побои участнику акции протеста, участнику АТО и достаточно широко известному в волонтерских и военных кругах лицу. Как только у нас будут факты, которые прямо свидетельствуют о вине народного депутата, безусловно, я не могу исключить представление об отмене депутатской неприкосновенности ", - заявил Луценко.

При этом он подчеркнул, что обстоятельства инцидента отягощаются тем, что Соболев позиционирует себя одним из организаторов акции под Радой.