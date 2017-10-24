Луценко заявил о возможности снятия неприкосновенности с нардепа Соболева

Генеральная прокуратура Украины может подготовить представление на снятие неприкосновенности с заместителя председателя фракции "Самопомич" Егора Соболева. Такое заявление сделал генеральный прокурор Юрий Луценко, пишет РБК-Украина.
По словам главы ГПУ, это может произойти из-за участия Соболева в потасовке под Радой.
"Для начала мы допросим его, а также трех других участников этого хулиганского поступка, при котором были нанесены побои участнику акции протеста, участнику АТО и достаточно широко известному в волонтерских и военных кругах лицу. Как только у нас будут факты, которые прямо свидетельствуют о вине народного депутата, безусловно, я не могу исключить представление об отмене депутатской неприкосновенности ", - заявил Луценко.
При этом он подчеркнул, что обстоятельства инцидента отягощаются тем, что Соболев позиционирует себя одним из организаторов акции под Радой.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, народный депутат Украины Егор Соболев избил одного из участников акции протеста под Верховной Радой.