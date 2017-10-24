Тука: В Донецкой области затоплены 18 антрацитовых шахт

На оккупированном Донбассе были затоплены 18 шахт. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, пишет Интерфакс-Украина.
"В Донецкой области уже 18 шахт затоплено, еще 12 - в стадии затопления. Все они занимались добычей угля антрацитовой группы, то есть восстановить их работу невозможно, поскольку инвестировать придётся больше, чем потом получать выгоду с этих шахт", - заявил Тука во время пресс-конференции.
При этом замглавы МинАТО призвал не спекулировать на вопросе отделения Донбасса из-за высоких затрат, необходимых для реинтеграции региона.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, под Донецком во время выполнения работ на шахте погиб горняк.