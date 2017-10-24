Луценко: Миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца

MIGnews.com.ua

Государственная миграционная служба Украины не предоставила бывшему председателю Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили статус беженца. Такое заявление сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет Интерфакс-Украина.

"У нас есть новость. Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или его экстрадицию любым образом, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием этого решения не обратился", - заявил Луценко.

При этом он отметил отсутствие каких-либо обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной депортацию или экстрадицию Саакашвили.

"Государственная миграционная служба наверняка знает об этом", - резюмировал генпрокурор.