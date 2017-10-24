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Собчак назвала Крым украинским
24.10.2017 13:54

Собчак назвала Крым украинским

Крым является украинским с точки зрения международного права. Такое заявление сделала российская телеведущая Ксения Собчак во время пресс-конференции в Москве, пишет УНИАН.

"Я отвечу прямо то, что действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права Крым - украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать", - заявила Собчак.

При этом она подчеркнула, что это достаточно актуальный вопрос и это "очень важно, потому как они завтра вернутся в Украину, там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают".

Также Собчак заявила, что Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года, когда забрала у Украины Крым.

Кроме того было сказано, что эта тема будет подниматься в ходе ее президентской избирательной кампании для того, чтобы отыскать какие-то выходы из сложившейся ситуации.

По словам Собчак, Украина является важнейшим партнером России, поэтому нужно добиваться улучшения отношений, и это самая главная задача.

"Для России и Украины нужно восстановить нашу дружбу любой ценой", - подчеркнула Собчак.

Как сообщал MIGnews.com.ua, российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак объявила о решении принять участие в выборах президента России в 2018 году

Теги материала: Ксения Собчак, Россия, Крым, Украина
Новости СМИ2
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