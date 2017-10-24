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Суд на Коханивским: медики увезли подозреваемого на рентген
24.10.2017 13:33

Суд на Коханивским: медики увезли подозреваемого на рентген

Святошинский районный суд Киева объявил перерыв на три часа для проведения обследования Николая Коханивского. Соответствующее решение объявила судья после предварительного осмотра подсудимого врачами скорой помощи, пишет Украинская правда.

Стоит отметить, что судья спросила у медиков, может ли подозреваемый участвовать в заседании. Однако они ответили, что нужно сделать дополнительные обследования: КТ и рентген.

В то же время один из сторонников Коханивского, который присутствовал во время осмотра, заявил, что тот не смог вспомнить свой адрес. После этого судья объявила трехчасовой перерыв.

По полученным данным, Коханивского забрали в Больницу скорой помощи.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 24 октября, правоохранители взяли штурмом зал Святошинского районного суда Киева, где должны были избрать меру пресечения для лидера Добровольческого движения ОУН Николая Коханивского.

Теги материала: Киев, суд, перерыв, медики, обследование
Новости СМИ2
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