В Тернополе на взятке в 400 тысяч гривен поймали двух налоговиков

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Сотрудники правоохранительных органов Тернополя задержали на взятке двух налоговиков. Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции.

По полученным данным, задержанные требовали 400 тысяч гривен.

"Во время плановой выездной документальной проверки работники фискальной службы выявили многочисленные нарушения, за которые правонарушитель должен уплатить в бюджет более 1 миллиона гривен. Руководитель Кременецкого отделения объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ГФС в Тернопольской области за 400 тысяч гривен неправомерной выгоды согласился решить данный вопрос", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержание провели в ресторане после получения денег. Полицейские нашли у налоговика при себе всю сумму.

Еще одного сотрудника ГФС, ревизора-инспектора Главного управления ГФС в Тернопольской области задержали из-за того, что он не внес в акт проверки информацию о некоторых нарушениях.

По факту получения неправомерной выгоды открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.