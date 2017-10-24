В Тернополе на взятке в 400 тысяч гривен поймали двух налоговиков

Сотрудники правоохранительных органов Тернополя задержали на взятке двух налоговиков. Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции.
По полученным данным, задержанные требовали 400 тысяч гривен.
"Во время плановой выездной документальной проверки работники фискальной службы выявили многочисленные нарушения, за которые правонарушитель должен уплатить в бюджет более 1 миллиона гривен. Руководитель Кременецкого отделения объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ГФС в Тернопольской области за 400 тысяч гривен неправомерной выгоды согласился решить данный вопрос", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что задержание провели в ресторане после получения денег. Полицейские нашли у налоговика при себе всю сумму.
Еще одного сотрудника ГФС, ревизора-инспектора Главного управления ГФС в Тернопольской области задержали из-за того, что он не внес в акт проверки информацию о некоторых нарушениях.
По факту получения неправомерной выгоды открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники военной прокуратуры Украины задержали одного из руководителей отдела Генерального штаба Вооруженных сил Украины.