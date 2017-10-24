Луценко: Протесты под Радой финансируются из-за границы

MIGnews.com.ua

Активисты под Верховной Радой готовят силовой переворот. Такое заявление сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания Совета регионального развития, сообщает Интерфакс-Украина .

"Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, которую затеяла небольшая группка людей около 150-200 человек, которые, провозгласив себя единственными праведниками, требуют от государства делать только то, что они хотят. При поддержке финансов из-за границы - и в свое время я это докажу - они финансируются из-за границы", - отметил Луценко.

Напомним, во вторник, 17 октября, в Киеве под зданием Верховной Рады Украины началась акция протеста, организатором которой является бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. Активисты требуют от нынешней власти создания Антикоррупционного суда, отмены депутатской неприкосновенности и изменить систему выборов в Украине (сделать открытыми избирательные списки, - ред.).