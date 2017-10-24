Порошенко: Война на Донбассе далека от завершения

MIGnews.com.ua

Война на востоке Украины далека от завершения. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития, пишет РБК-Украина .

"К сожалению, война еще очень далека от завершения. Но мы имеем свет в конце тоннеля", - заявил Порошенко и напомнил о возможности введения на Донбасс миротворческого контингента ООН.

Напомним, помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила, что Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире .