Порошенко: Война на Донбассе далека от завершения

Война на востоке Украины далека от завершения. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития, пишет РБК-Украина.
"К сожалению, война еще очень далека от завершения. Но мы имеем свет в конце тоннеля", - заявил Порошенко и напомнил о возможности введения на Донбасс миротворческого контингента ООН.
Напомним, помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила, что Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что реализация закона об особом статусе Донбасса полностью зависит от выполнения российской стороной ряда требований. В частности, вывода российских войск и незаконных вооруженных формирований и вывода военной техники с территории Украины.