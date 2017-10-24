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Порошенко: Война на Донбассе далека от завершения
24.10.2017 11:56

Порошенко: Война на Донбассе далека от завершения

Война на востоке Украины далека от завершения. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития, пишет РБК-Украина.

"К сожалению, война еще очень далека от завершения. Но мы имеем свет в конце тоннеля", - заявил Порошенко и напомнил о возможности введения  на Донбасс миротворческого контингента ООН.

Напомним, помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила, что Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что реализация закона об особом статусе Донбасса полностью зависит от выполнения российской стороной ряда требований. В частности, вывода российских войск и незаконных вооруженных формирований и вывода военной техники с территории Украины.

Теги материала: Петр Порошенко, Донбасс, конфликт
Новости СМИ2
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