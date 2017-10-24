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ООН: Донбасс - наиболее заминированный регион мира
24.10.2017 11:18

ООН: Донбасс - наиболее заминированный регион мира

Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире. Такое заявление сделала помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, пишет Корреспондент.

По ее словам, статистика показывает, что зона АТО может стать одним из самых заминированных регионов мира.

Также Мюллер подчеркнула, что свыше 2,5 тысячи мирных жителей пострадали в результате вооруженного противостояния, а более 1,6 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

"Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед. Разминирование и просвещение о риске мин необходимо во всех затронутых конфликтами районах, особенно вдоль линии соприкосновения, включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе", - отметила помощник генсека ООН.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ООН заявили, что в Украине по состоянию на вторник, 10 октября, 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Теги материала: ООН, Донбасс, минирование, конфликт
Новости СМИ2
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