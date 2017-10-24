ООН: Донбасс - наиболее заминированный регион мира

MIGnews.com.ua

Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире. Такое заявление сделала помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, пишет Корреспондент .

По ее словам, статистика показывает, что зона АТО может стать одним из самых заминированных регионов мира.

Также Мюллер подчеркнула, что свыше 2,5 тысячи мирных жителей пострадали в результате вооруженного противостояния, а более 1,6 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

"Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед. Разминирование и просвещение о риске мин необходимо во всех затронутых конфликтами районах, особенно вдоль линии соприкосновения, включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе", - отметила помощник генсека ООН.