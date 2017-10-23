Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация

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Народный депутат Украины Владимир Литвин считает, что закон о реинтеграции Донбасса только усугубит конфликт на востоке страны. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne .

"Закон о реинтеграции нужно было принимать еще три года назад. Я думаю, сейчас это попытка задним числом прикрыть самих себя, предложив вот такие-вот меры. Думаю, за этот закон со всеми его неизвестными поправками проголосует большинство. В итоге, Украина получит углубление конфликта, а не его разрешения демократическим путем через наших партнеров и непосредственно через общение со всеми сторонами. Этот закон по первой редакции - предложения на углубление конфликта на Донбассе. Нам нужно в первую очередь учитывать позицию и желания российской стороны, я думаю в лучшем случае тогда конфликт будет во всяком случае заморожен", - заявил Литвин.

При этом он отметил, что украинцы делают неправильный выбор, что приводит, в последующем, к проблемам.

"Во-первых, все парламентарии заняты измерением своих рейтингов. Во-вторых, мысли у депутатов о том, какой закон необходимо подогнать, чтобы оставить себя при власти, или под кого лечь, учитывая, что их рейтинги сезонные. Когда я слышу голоса о том, что люди кричат о принятии закона о выборах по партийным спискам, я заявил, что полностью поддерживаю вышесказанное, ведь в Украине люди довольны пенсиями, их устраивает зарплата, с квартирами и домами проблем нет, а за будущее детей и внуков переживать нечего, ведь все хорошо", - заявил нардеп.

И добавил: "Власть такая, которая устраивает людей. Проблемы закончатся тогда, когда люди откроют глаза на сегодняшних правящих. Люди плачут, а потом идут и поддерживают тех, кто их обокрал".