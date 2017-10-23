Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
МИД: Состояние здоровья арестованного в России Гриба ухудшилось
23.10.2017 20:27

МИД: Состояние здоровья арестованного в России Гриба ухудшилось

Начальник Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил об ухудшении здоровья 19-летнего украинца Павла Гриба, который был незаконно арестован в России. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Согласно полученным данным, Павлу стало хуже после того, как он принял один из прописанных российскими врачами препаратов. При этом отмечается, что медицинское обследование не выявило противопоказаний для дальнейшего пребывания украинца в СИЗО.

Также Кирилич заявил, что украинские консулы не смогли несколько раз встретиться с Грибом из-за неинформирования российской стороной о возможности проведения такой встречи.

Как сообщал MIGnews.com.uа, глава Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что украинские медики осмотрят задержанного в России 19-летнего Павла Гриба.

Теги материала: Павел Гриб, МИД, Россия, здоровье
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Путин обвинил США в попытке вытеснить Россию с европейских энергорынков
Важное
Путин обвинил США в попытке вытеснить Россию с европейских энергорынков
МИД Польши раскритиковал Венгрию за позицию по реформе образования в Украине
Важное
МИД Польши раскритиковал Венгрию за позицию по реформе образования в Украине
Адвокат Януковича не смог встретиться с подзащитным в России
Важное
Адвокат Януковича не смог встретиться с подзащитным в России
Ксения Собчак намерена стать президентом РФ, поскольку она "против всех"
Важное
Ксения Собчак намерена стать президентом РФ, поскольку она "против всех"  Видеорепортаж
Земан вновь высказался об аннексии Крыма
Важное
Земан вновь высказался об аннексии Крыма
Украинским медикам разрешили посетить Павла Гриба
Важное
Украинским медикам разрешили посетить Павла Гриба

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017
Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
Эксклюзив  Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
23.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика