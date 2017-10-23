МИД: Состояние здоровья арестованного в России Гриба ухудшилось

MIGnews.com.ua

Начальник Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил об ухудшении здоровья 19-летнего украинца Павла Гриба, который был незаконно арестован в России. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Согласно полученным данным, Павлу стало хуже после того, как он принял один из прописанных российскими врачами препаратов. При этом отмечается, что медицинское обследование не выявило противопоказаний для дальнейшего пребывания украинца в СИЗО.

Также Кирилич заявил, что украинские консулы не смогли несколько раз встретиться с Грибом из-за неинформирования российской стороной о возможности проведения такой встречи.