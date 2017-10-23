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ООН просит о финансировании гуманитарных миссий в Украине
23.10.2017 19:59

ООН просит о финансировании гуманитарных миссий в Украине

Во время брифинга ООН по гуманитарной ситуации в Украине постоянный координатор ООН и Постоянный представитель ПРООН в Украине Нил Уокер сообщил, что ООН необходимы ресурсы для проведения гуманитарных миссий на территории Украины, передает УНН.

"Мы имеем острую необходимость в финансировании, так как начался зимний сезон", - заявил Уокер во время брифинга.

Он также добавил, что накануне зимы, ресурсы необходимы для расширения гуманитарных операций ООН.

Еще одним из главных требований, необходимых для проведения миссий ООН, Уокер назвал доступ к территориям, неподконтрольным правительству Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Украину 177 голосами избрали в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 года, сообщило в Twitter украинское представительство в ООН.

Теги материала: ООН, миссия, деньги, заявление
Новости СМИ2
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