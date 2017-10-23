Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Закон об образовании: Украина и Польша подписали соглашение
23.10.2017 17:50

Закон об образовании: Украина и Польша подписали соглашение

Министерства образования Украины и Польши подписали соглашение, которое касается языковой статьи закона об образовании. Об этом сообщил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня, как только что мне стало известно, было подписано соглашение руководителями образовательных ведомств по итогам визита на прошлой неделе министра Залевской в Украину и достигнутых договоренностей", - заявил польский чиновник.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что польское правительство не разделяет "эмоциональные декларации" главы МИД Венгрии Петера Сийярто, ведь украинский закон об образовании направлен на урегулирование ситуации вокруг русскоязычных школ.

Глава представительства Украины при Европейском союзе Николай Точицкий считает, что критикуя украинский закон об образовании глава МИД Венгрии Петер Сийярто руководствуется предвыборным процессом, который начался в их стране.

Теги материала: Украина, Польша, закон, образование, соглашение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Новый пункт пропуска на границе с Украиной обойдется Польше в 100 млн злотых
Важное
Новый пункт пропуска на границе с Украиной обойдется Польше в 100 млн злотых
МИД Польши раскритиковал Венгрию за позицию по реформе образования в Украине
Важное
МИД Польши раскритиковал Венгрию за позицию по реформе образования в Украине
Украина разорвала соглашение с Россией о военном сотрудничестве
Важное
Украина разорвала соглашение с Россией о военном сотрудничестве
Гриневич о критике закона об образовании: Венгрия занялась предвыборной кампанией в Украине
Важное
Гриневич о критике закона об образовании: Венгрия занялась предвыборной кампанией в Украине
Ващиковский: Партнерство с Украиной - это ключевая задача внешней политики Польши
Важное
Ващиковский: Партнерство с Украиной - это ключевая задача внешней политики Польши
Посол о критике украинского закона об образовании: Сийярто просто готовится к выборам
Важное
Посол о критике украинского закона об образовании: Сийярто просто готовится к выборам

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017
Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
Эксклюзив  Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
23.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
23.10.2017
Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика