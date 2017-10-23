Закон об образовании: Украина и Польша подписали соглашение

MIGnews.com.ua

Министерства образования Украины и Польши подписали соглашение, которое касается языковой статьи закона об образовании. Об этом сообщил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский, пишет Интерфакс-Украина .

"Сегодня, как только что мне стало известно, было подписано соглашение руководителями образовательных ведомств по итогам визита на прошлой неделе министра Залевской в Украину и достигнутых договоренностей", - заявил польский чиновник.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что польское правительство не разделяет "эмоциональные декларации" главы МИД Венгрии Петера Сийярто , ведь украинский закон об образовании направлен на урегулирование ситуации вокруг русскоязычных школ.