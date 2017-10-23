Закон об образовании: Украина и Польша подписали соглашение

Министерства образования Украины и Польши подписали соглашение, которое касается языковой статьи закона об образовании. Об этом сообщил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский, пишет Интерфакс-Украина.
"Сегодня, как только что мне стало известно, было подписано соглашение руководителями образовательных ведомств по итогам визита на прошлой неделе министра Залевской в Украину и достигнутых договоренностей", - заявил польский чиновник.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что польское правительство не разделяет "эмоциональные декларации" главы МИД Венгрии Петера Сийярто, ведь украинский закон об образовании направлен на урегулирование ситуации вокруг русскоязычных школ.
Глава представительства Украины при Европейском союзе Николай Точицкий считает, что критикуя украинский закон об образовании глава МИД Венгрии Петер Сийярто руководствуется предвыборным процессом, который начался в их стране.