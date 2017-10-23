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В Госпогранслужбе прокомментировали перестрелку на границе при участии украинца
23.10.2017 15:58

В Госпогранслужбе прокомментировали перестрелку на границе при участии украинца

Государственная пограничная служба Украины в настоящее время не может подтвердить информацию Федеральной службы безопасности Российской Федерации перестрелке на границе, которую устроил украинец. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Мы видели эту информацию. Мы ее проверяем, пока никаких данных, которые бы свидетельствовали о том, что эта информация правдива, у нас нет. Соответственно от российской стороны пока мы также не получали каких-то подтверждений этой информации", - заявил Слободян.

Вместе с тем он выразил мнение, что если на границе действительно произошла перестрелка, то это случилось на неконтролируемом участке украино-российской границы на Донбассе.

"Если это происшествие действительно имело место, так оно произошло именно там", - отметил Слободян.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители ФСБ заявили, что украинец устроил перестрелку во время попытки незаконного пересечения границы с Российской Федерацией.

Теги материала: Госпогранслужба, Слободян, граница, перестрелка
Новости СМИ2
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