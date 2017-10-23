Аваков рассказал о конфликте с Порошенко

MIGnews.com.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у него нет конфликта с президентом Украины Петром Порошенко из-за палаток, установленных под Верховной Радой. Об этом глава МВД заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Авакова, он обсуждал с президентом инцидент под парламентом. При этом министр подчеркнул, что у него с главой государства товарищеские отношения.

"На самом деле обсуждения, естественно, были, но никакого конфликта с президентом Украины у меня нет. Мы вполне дружески созваниваемся, наши отношения вполне дружеские и, я бы сказал, товарищеские", - заявил Аваков.

Он также отметил, что у него есть своя точка зрения, из-за которой могут возникать дискуссии с другими чиновниками и членами правительства.

"И эти обсуждения не происходят гладко, но они происходят абсолютно в рамках нормальной рабочей дискуссии. И такого как "ах, они поругались и друг в друга бросили стакан воды" нет", - сказал министр.