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Аваков рассказал о конфликте с Порошенко
23.10.2017 14:24

Аваков рассказал о конфликте с Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у него нет конфликта с президентом Украины Петром Порошенко из-за палаток, установленных под Верховной Радой. Об этом глава МВД заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Авакова, он обсуждал с президентом инцидент под парламентом. При этом министр подчеркнул, что у него с главой государства товарищеские отношения.

"На самом деле обсуждения, естественно, были, но никакого конфликта с президентом Украины у меня нет. Мы вполне дружески созваниваемся, наши отношения вполне дружеские и, я бы сказал, товарищеские", - заявил Аваков.

Он также отметил, что у него есть своя точка зрения, из-за которой могут возникать дискуссии с другими чиновниками и членами правительства.

"И эти обсуждения не происходят гладко, но они происходят абсолютно в рамках нормальной рабочей дискуссии. И такого как "ах, они поругались и друг в друга бросили стакан воды" нет", - сказал министр.

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр внутренних дел Арсен Аваков недоволен принятием судебной реформой.

Теги материала: Арсен Аваков, Петр Порошенко, конфликт, Верховная Рада, акция протеста
Новости СМИ2
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