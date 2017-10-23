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Детективы НАБУ провели обыски в Одесском горсовете
23.10.2017 13:57

Детективы НАБУ провели обыски в Одесском горсовете

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели в понедельник утром, 23 октября, обыски в Одесском городском совете. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По полученным данным, обыски прошли в рамках расследования двух уголовных производств о коррупции. В частности, одно производство касается присвоения средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и дальнейшего перечисления незаконно полученных доходов на счета подконтрольных офшорных компаний.

"Второе производство касается передачи имущества КП Международный аэропорт Одесса в уставной капитал ООО Международный аэропорт Одесса, в результате которого... имущество территориальной общины незаконно выбыло из его владения, чем последней нанесен ущерб на сумму свыше 100 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что также были проведены обыски по месту жительства подозреваемых и по месту нахождения вещей и документов, которые имеют значение для дела.

Также в НАБУ подчеркнули, что детективы проверяют возможную причастность мэра Одессы к этим уголовным преступлениям, поэтому в его кабинете и доме также проводят обыски.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в департамент коммунальной собственности Одесского городского совета

Теги материала: НАБУ, Одесса, горсовет, обыск
Новости СМИ2
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