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Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
23.10.2017 13:48

Эксклюзив  Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак утверждает, что Международный валютный фонд не может требовать повышения тарифов. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По словам эксперта, МВФ интересует только платежеспособность государства.

Относительно заявления фонда о невыполнении Украиной условий по перерасчету цены на газ и приостановления сотрудничества до весны 2018 года Новак заявил: "Это не заявление МВФ, это заявление наших политиков, которые через якобы условия МВФ хотят протолкнуть очередное решение. Никогда МВФ как организация, которая дает деньги и которую интересует только платежеспособность госбюджета, не будет опускаться до такого уровня как цены и тарифы. Это не является вопросом МВФ, это исключительно проблема украинского правительства".

Также Новак отметил, что заявления политиков о приостановлении сотрудничества с МВФ из-за требования поднять цену на газ являются неправдой.

"Это неправда. Очевидно, МВФ, по экономическим или политическим причинам, приостанавливает сотрудничество с президентом и украинским правительством. Это очень серьезный сигнал, что до апреля как минимум не будут продолжаться переговоры с МВФ", - заявил экономист.

При этом он подчеркнул, что такие действия Фонда связаны с тем, что за последние три с половиной года Украине выплатили очень много кредитов, но ни одно экономическое задание выполнено не было. Поэтому в МВФ и сделали соответствующие выводы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, экономист Александр Охрименко заявил, что меморандум Международного валютного фонда не содержит требования повысить тарифы на газ для украинцев.

Теги материала: МВФ, Новак, сотрудничество, Украина, тарифы
Новости СМИ2
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