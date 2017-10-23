Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак утверждает, что Международный валютный фонд не может требовать повышения тарифов. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.
По словам эксперта, МВФ интересует только платежеспособность государства.
Относительно заявления фонда о невыполнении Украиной условий по перерасчету цены на газ и приостановления сотрудничества до весны 2018 года Новак заявил: "Это не заявление МВФ, это заявление наших политиков, которые через якобы условия МВФ хотят протолкнуть очередное решение. Никогда МВФ как организация, которая дает деньги и которую интересует только платежеспособность госбюджета, не будет опускаться до такого уровня как цены и тарифы. Это не является вопросом МВФ, это исключительно проблема украинского правительства".
Также Новак отметил, что заявления политиков о приостановлении сотрудничества с МВФ из-за требования поднять цену на газ являются неправдой.
"Это неправда. Очевидно, МВФ, по экономическим или политическим причинам, приостанавливает сотрудничество с президентом и украинским правительством. Это очень серьезный сигнал, что до апреля как минимум не будут продолжаться переговоры с МВФ", - заявил экономист.
При этом он подчеркнул, что такие действия Фонда связаны с тем, что за последние три с половиной года Украине выплатили очень много кредитов, но ни одно экономическое задание выполнено не было. Поэтому в МВФ и сделали соответствующие выводы.
Как сообщал MIGnews.com.ua, экономист Александр Охрименко заявил, что меморандум Международного валютного фонда не содержит требования повысить тарифы на газ для украинцев.