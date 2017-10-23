Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Каталония не намерена исполнять распоряжения Мадрида
23.10.2017 12:46

Каталония не намерена исполнять распоряжения Мадрида

Правительство Каталонии заявило о том, что не будет выполнять распоряжения Мадрида касательно ограничения автономии региона. Об этом сообщает ВВС.

Представитель правительства Каталонии Рауль Ромева отметил, что каталонские власти не намерены выполнять приказы испанского правительства в рамках восстановления контроля над регионом.

Он указал, что Мадрид выступает против воли жителей Каталонии, высказавшихся за независимость.

"Как может Евросоюз смириться с этой ситуацией? Как демократия ЕС может сохраниться, если они позволят этому случиться?", - сказал Ромева, комментируя решение центрального правительства ограничить автономию Каталонии.

Кроме того, он указал, что власти и жители региона приложат все усилия для того, чтобы Мадриду не удалось отменить автономию.

Как сообщал MIGnews.com.uа, центральное правительство Испании в рамках специального заседания в субботу, 21 октября, ввело в действие статью 155 Конституции Испании, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии.

Теги материала: Испания, Каталония, автономия, распоряжение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Два итальянских региона высказались за расширение автономии
Важное
Два итальянских региона высказались за расширение автономии
Испания заявила о роспуске правительства Каталонии
Важное
Испания заявила о роспуске правительства Каталонии
Король Испании рассказал, что думает об отделении Каталонии
Важное
Король Испании рассказал, что думает об отделении Каталонии
Испания планирует провести досрочные выборы в Каталонии
Важное
Испания планирует провести досрочные выборы в Каталонии
Президент Европарламента: Европа не признает независимость Каталонии
Важное
Президент Европарламента: Европа не признает независимость Каталонии
Испанский суд арестовал главных организаторов митингов в Каталонии
Важное
Испанский суд арестовал главных организаторов митингов в Каталонии

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
23.10.2017
Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017
Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика