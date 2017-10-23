Каталония не намерена исполнять распоряжения Мадрида

MIGnews.com.ua

Правительство Каталонии заявило о том, что не будет выполнять распоряжения Мадрида касательно ограничения автономии региона. Об этом сообщает ВВС .

Представитель правительства Каталонии Рауль Ромева отметил, что каталонские власти не намерены выполнять приказы испанского правительства в рамках восстановления контроля над регионом.

Он указал, что Мадрид выступает против воли жителей Каталонии, высказавшихся за независимость.

"Как может Евросоюз смириться с этой ситуацией? Как демократия ЕС может сохраниться, если они позволят этому случиться?", - сказал Ромева, комментируя решение центрального правительства ограничить автономию Каталонии.

Кроме того, он указал, что власти и жители региона приложат все усилия для того, чтобы Мадриду не удалось отменить автономию.