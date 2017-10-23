Рабинович: Во главе украинской коррупции - Кабмин

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что экономику курируют в правительстве, поэтому к высочайшему уровню украинской коррупции причастен премьер-министр.

"Рыба всегда гниет с головы, а "экономическая рыба" - "с экономической головы". Экономику курируют в правительстве, следовательно, в высочайшем уровне украинской коррупции министры и лично премьер-министр. Не надо стрелочников находить! Если бы в Кабмине дали ясно и четко понять, что у нас запрещено воровать, а не распределяли бы потоки, то у нас сразу бы исчезла коррупция! Если бы власть не устраивала цирк - сначала надевают наручники, а потом выпускают хапуг на свободу, тогда бы чиновники иначе на все это смотрели и боялись бы. Самый главный коррумпированный орган в стране - Кабмин!" - заявил Рабинович в эфире одного из украинских телеканалов.



"Я однозначно ставлю Кабмин во главе рейтинга коррупции. Когда-то нам рассказывали, что Насиров (бывший глава Государственной фискальной службы) - лучший менеджер. Позже его громко уволили - и сейчас он "полусидит". Сейчас ГФС возглавляет Продан, который является личным ставленником Гройсмана. На него предприниматели жалуются даже больше, чем на Насирова. Говорят, что уровень взяточничества такой же, только "ставки" поднялись в разы. Прогресса в борьбе с коррупцией нет", - констатировал народный депутат.



Также Рабинович напомнил, что "по нашим законам президент вообще не имеет отношения к экономике. Когда говорят, что воруют люди президента, тогда я вспоминаю слова Гройсмана, который обещал показать, как нужно управлять страной. Если ты такой смелый - то возьми и оторви их от кормушки! Он же этого не делает, а просто возглавил процесс разграбления страны".



"В Transparency International поставили Украину на первое место по уровню коррупции, а это значит, что обвиняют они в этом правительство, которое отвечает за экономику в государстве. Кабмин - номер один в рейтинге коррумпированных органов в Украине. Точка!" - резюмировал политик.