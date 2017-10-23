Премьер Японии пообещал провести жесткую политику в отношении КНДР

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будет "решительно бороться" с действиями Корейской народно-демократической республики после того, как его партия одержит победу на парламентских выборах. Об этом сообщает ВВС .

"Как я обещал во время выборов, моей непосредственной задачей будет жесткий подход к КНДР. Это предполагает решительную дипломатию", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, власти Южной Кореи планируют возобновить строительство двух ядерных реакторов в юго-западной части страны.