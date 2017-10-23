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Трамп планирует решить проблему с Ираном без помощи Евросоюза
23.10.2017 09:48

Трамп планирует решить проблему с Ираном без помощи Евросоюза

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ему не нужна помощь Германии и Франции, для того чтобы уладить конфликт с Ираном касательно его атомной программы. Об этом сообщает DW.

Трамп заявил, что европейские союзники, включая Германию и Францию, могут спокойно продолжать заключать сделки с Ираном, в то время как США занимается проблемами, связанными с атомной программой Тегерана.

Он назвал канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона своими друзьями.

"Они мои друзья, действительно. Я нахожу общий язык и с Ангелой, и с Эммануэлем. Я хочу им сказать, занимайтесь спокойно бизнесом. Не беспокойтесь. Мы не нуждаемся в вас в этом деле", - сказал президент США.

Таким образом, Трамп намекнул на торговые сделки, заключенные немецкими и французскими компаниями после отмены международных санкций против Ирана.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, не ратифицировавшее ядерное соглашение с Ираном, может стать причиной приближения угрозы войны к европейским границам.

Теги материала: США, Германия, Франция, Иран, помощь, ядерная программа
Новости СМИ2
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