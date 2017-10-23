Южная Корея возобновит строительство ядерных реакторов

MIGnews.com.ua

Власти Южной Кореи планируют возобновить строительство двух ядерных реакторов в юго-западной части страны. Об этом сообщает Yonhap .

Решение о продолжении строительства ядерных реакторов Шин-Кори-5 и Шин-Кори-6 было принято после результатов общественных обсуждений, которые начались в июле 2017 года.

Известно, что строительство объектов стартовало в 2016 году, но только 30% работ завершили, на проект потратили 1,4 миллиарда долларов.

Также отмечается, что подобные действия противоречат предвыборным обещаниям президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.