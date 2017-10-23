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Южная Корея возобновит строительство ядерных реакторов
23.10.2017 09:30

Южная Корея возобновит строительство ядерных реакторов

Власти Южной Кореи планируют возобновить строительство двух ядерных реакторов в юго-западной части страны. Об этом сообщает Yonhap.

Решение о продолжении строительства ядерных реакторов Шин-Кори-5 и Шин-Кори-6 было принято после результатов общественных обсуждений, которые начались в июле 2017 года.

Известно, что строительство объектов стартовало в 2016 году, но только 30% работ завершили, на проект потратили 1,4 миллиарда долларов.

Также отмечается, что подобные действия противоречат предвыборным обещаниям президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Европейский союз принял решение ввести дополнительные ограничительные меры в отношении Пхеньяна. Данное решение было принято Советом ЕС по иностранным делам. Санкции ввели в ответ на нарушение Северной Кореей международного права и проведение ракетно-ядерных испытаний.

Теги материала: Южная Корея, ядерные объекты, строительство, Сеул
Новости СМИ2
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