Два итальянских региона высказались за расширение автономии

MIGnews.com.ua

Люди, проживающие в регионах Венето и Ломбардия, расположенных в северной части Италии, проголосовали за расширение региональной автономии на референдумах в воскресенье, 22 октября. Об этом сообщает La Stampa .

Согласно предварительным итогам, на референдуме в Венето приблизительно 98% избирателей высказались за автономию, 2% - против. Участие в голосовании принимали 59,7% жителей. Референдум в регионе предусматривал минимальный порог явки в 50% плюс один избиратель из тех, у кого есть право голоса.

За автономию в Ломбардии выступили 95% избирателей, против - 3%. Всего проголосовали 40%, однако порога явки не было.

Также сообщается, что правительство Ломбардии и Венето не обращалось к избирателям с просьбой рассмотреть вопрос о независимости от остальной части Италии.

После референдума власти регионов, где руководит правопопулистская "Лига севера", планируют добиваться от Рима сокращения взносов в бюджет наполовину и расширения полномочий в сферах экологии, здравоохранения, образования и инфраструктуры. Они намерены получить право самостоятельно решать вопросы, связанные с безопасностью и иммиграцией, но для этого нужно внести изменения в конституцию.

Хотя референдумы носят необязательный характер, обозреватели считают, что они могут стать серьезной угрозой для власти Рима. Это связано с тем, что у правительства вряд ли получится игнорировать волеизъявление двух регионов, дающих 30% ВВП страны, и в которых живут практически четверть избирателей.