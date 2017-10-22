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Новый пункт пропуска на границе с Украиной обойдется Польше в 100 млн злотых
22.10.2017 17:56

Новый пункт пропуска на границе с Украиной обойдется Польше в 100 млн злотых

В воскресенье, 22 октября, в проекте бюджета Польши на строительство украинского-польского пункта пропуска "Нижанковичи" - "Мальховице" планируется выделить 100 млн злотых, сообщает УНН.

По словам Андрея Парубия, по плану пункт пропуска "Нижанковичи" - "Мальховице" должен заработать в 2020 году, а до конца года планируется завершить работу над проектной документацией по переходу.

"В проекте бюджета Польши на 2018 год на эти цели планируется выделить 100 млн злотых", - рассказал глава парламента.

По данным источника, пункт пропуска "Нижанковичи" - "Мальховице" за сутки сможет принимать до 2 тысяч авто. Также запланировано строительство пешеходного пункта пропуска. Переход будет строиться на средства польской стороны, а дорогу к нему должна построить Украина.

Кроме этого, планируется открытие четырех пунктов пропуска: один на Закарпатье, два во Львовской области и один на Волыни.

Как сообщал MIGnews.com.ua, правительство Польши откажется от приема беженцев в страну в рамках новой программы Европейского союза по переселению из-за украинцев.

Теги материала: Польша, граница, пункт пропуска
Новости СМИ2
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