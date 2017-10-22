Порошенко провел срочное совещание в Авдеевке

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 22 октября, президент Украины Петр Порошенко провел в Авдеевке Донецкой области совещание по оперативной обстановке на фронте.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко прибыл в Авдеевку Донецкой области, где вместе с министром обороны Степаном Полтораком провел совещание по оперативной обстановке на фронте", - рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что Порошенко также пообщался с личным составом 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ и обсудил с военнослужащими вопрос о вещевом, пищевом, денежном и материальном обеспечении подразделения.

Порошенко заявил, что украинская армия полностью изменилась за три года, а украинские воины являются гарантами независимости Украинского государства.

"Но не только это составляет силу украинского войска. В первую очередь - это украинский воин. Воин, который воюет за свою землю, не отдавая ни одного клочка врагу. Воин, против которого оказались неэффективными российская пропаганда и технологии гибридной войны. Воин, который демонстрирует лучшие примеры верности присяге, мужества и героизма", - отметил президент.

Кроме этого, президент поблагодарил военнослужащих 72-й, 14-й, 92-й, 53-й бригад ВСУ за блестящее выполнение поставленных им, а также министром обороны, задач и передал сертификаты для премирования лучших военных бригады.

"Вы являетесь гарантами независимости нашего государства. Вам сегодня верит украинский народ. Вас боится враг", - добавил Порошенко.