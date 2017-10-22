Мэром Тбилиси стал бывший украинский футболист

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 22 октября, Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов избирателей на выборах мэра Тбилиси и главой столицы был избран кандидат от "Грузинской мечты", бывший футболист киевского "Динамо" Каха Каладзе, сообщает Укринформ.

По данным истчоника, после обработки 100% бюллетеней с 737 избирательных участков, на выборах мэра Тбилиси побеждает кандидат "Грузинской мечты" Каха Каладзе, который набирает 51,06% голосов. За Каладзе проголосовали более 203 тысяч человек.

Стоит отметить, что всего в столице ГРзарегистрировано 943 тысяч 423 избирателей, однако в выборах приняли участие только 43,4% - около 410 тысяч человек.

Кроме этого, в Грузии прошли выборы 64 мэров городов и районов, а также депутатов в 64 сакребуло - муниципальные законодательные органы. Мэры и депутаты избираются путем прямого всеобщего голосования сроком на четыре года.