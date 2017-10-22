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Мэром Тбилиси стал бывший украинский футболист
22.10.2017 15:58

Мэром Тбилиси стал бывший украинский футболист

В воскресенье, 22 октября, Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов избирателей на выборах мэра Тбилиси и главой столицы был избран кандидат от "Грузинской мечты", бывший футболист киевского "Динамо" Каха Каладзе, сообщает Укринформ.

По данным истчоника, после обработки 100% бюллетеней с 737 избирательных участков, на выборах мэра Тбилиси побеждает кандидат "Грузинской мечты" Каха Каладзе, который набирает 51,06% голосов. За Каладзе проголосовали более 203 тысяч человек.

Стоит отметить, что всего в столице ГРзарегистрировано 943 тысяч 423 избирателей, однако в выборах приняли участие только 43,4% - около 410 тысяч человек.

Кроме этого,  в Грузии прошли выборы 64 мэров городов и районов, а также депутатов в 64 сакребуло - муниципальные законодательные органы.  Мэры и депутаты избираются путем прямого всеобщего голосования сроком на четыре года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Петр Порошенко предоставил украинское гражданство футболисту родом из Бразилии  Марлосу Ромеро Бонфину, который в текущее время выступает за украинский футбольный клуб "Шахтер". Он стал игроком сборной Украины. 

Теги материала: мэр, футболист, Тбилиси, Грузия, выборы
Новости СМИ2
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