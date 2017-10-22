Трамп упрекнул Facebook в поддержке Клинтон

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично заявил, что социальная сеть Facebook во время президентских выборов в 2016 году явно поддерживала его конкурента Хиллари Клинтон, а не его. Такое заявление президент США сделал, написав об этом на своей страннице в микроблоге Twitter.

"Жуликоватая Хиллари Клинтон потратила на президентские выборы на сотни миллионов долларов больше, чем я. Facebook был на ее стороне, а не на моей!" - написал Трамп в своей публикации.

"Постоянно слышу о "незначительных" суммах, потраченных на рекламу в Facebook. А как насчёт миллиардов долларов, (потраченных - ред.) на фейковые новости CNN, ABC, NBC и CBS?" - добавил в последующем после президент США.