Трамп упрекнул Facebook в поддержке Клинтон

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично заявил, что социальная сеть Facebook во время президентских выборов в 2016 году явно поддерживала его конкурента Хиллари Клинтон, а не его. Такое заявление президент США сделал, написав об этом на своей страннице в микроблоге Twitter.
"Жуликоватая Хиллари Клинтон потратила на президентские выборы на сотни миллионов долларов больше, чем я. Facebook был на ее стороне, а не на моей!" - написал Трамп в своей публикации.
"Постоянно слышу о "незначительных" суммах, потраченных на рекламу в Facebook. А как насчёт миллиардов долларов, (потраченных - ред.) на фейковые новости CNN, ABC, NBC и CBS?" - добавил в последующем после президент США.
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что даст согласие на рассекречивание архива секретных документов по делу убийства Джона Кеннеди при единственном условии. Он рассекретит архив только в том случае, если в деле о гибели появятся новые факты.