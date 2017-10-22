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Определился победитель парламентских выборов в Чехии
22.10.2017 08:41

Определился победитель парламентских выборов в Чехии

Однозначную победу на выборах парламента в Чехии одержало правоцентристское политическое движение АNO ( "Акция недовольных граждан" - ред.), во главе которого стоит чешский миллиардер Андрей Бабиш, сообщает Радио Свобода.

"Согласно подсчитанным 100% бюллетеней, ANO набрал 29,64 процента голосов избирателей. На втором месте - правая Гражданско-демократическая партия. Третье и четвертое места достались новым оппозиционным партиям - либеральной Чешской пиратской партии и партии "Свобода и прямая демократия" (SPD )", - отмечает издание.

Кроме того, известно, что проиграли в рамках выборов  левые политические силы, среди которых Коммунистическая партия Чехии и Моравии и социал-демократическая партия, за которых проголосовали менее 10% избирателей, вследствие чего партии одержали пятое и шестое место соответственно.

Всего в чешский парламент вошли девять политических партий и движений, набравшие более 5% избирательных голосов. Всего на выборы в Чешской Республике явились 60,83% населения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 18 октября, российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак объявила в интернете на сайте, который был создан специально к выборам, что решила принять участие в выборах президента России в 2018 году.  Собчак отметила, что выборы президента должны быть использованы для публичного обсуждения недостатков власти. 

Теги материала: парламент, выборы, парламентские выборы, Чехия, миллиардер
Новости СМИ2
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