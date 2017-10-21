Испания заявила о роспуске правительства Каталонии

MIGnews.com.ua

Центральное правительство Испании в рамках специального заседания в субботу, 21 октября, ввело в действие статью 155 Конституции Испании, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии. Такое заявление сделал премьер-министр страны Мариано Рахой сразу после заседания правительства, сообщает Deutsche Welle.

Премьер-министр рассказал, что правительство Испании на спецзаседании также приняло решение отстранить от работы правительство Каталонии вместе с главой Карлесом Пучдемоном и распустить парламент региона.

Он отметил, что данное решение правительство утвердило согласно статье 155 Конституции Испании, позволяющей главному правительству страны принять принудительные меры по выполнению автономным регионом своих конституционных обязательств.

Стоит подчеркнуть, что главной целью такого решения является проведение в Каталонии досрочных выборов на протяжении ближайших полгода.

"Я хочу, чтобы выборы состоялись как можно быстрее", - заявил Мариано Рахой.