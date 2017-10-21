Король Испании рассказал, что думает об отделении Каталонии

Испанский король Фелипе VI заявил, что Каталония является неотъемлемой частью Испании и обвинил ее руководство в "неприемлемой попытке отделения" от Испании, сообщает УНН.
Стоит отметить, что король раскритиковал стремление руководства Каталонии добиться независимости региона от Испании. Монарх назвал Каталонию "неотъемлемой частью Испании XXI века".
Кроме этого, он отметил, что регион и в будущем будет оставаться частью Испании, а кризис, возникший после референдума о независимости, должен быть решен в рамках "легитимных демократических институтов".
"Ни один проект будущего нельзя выстроить, разрушая общую демократическую жизнь. (...) Ни один проект не может приводить к изоляции и обнищанию народа", - сказал монарх.
Как сообщал MIGnews.com.uа, независимость Каталонии может спровоцировать сепаратистские тенденции в Европе. Такое заявление сделал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.