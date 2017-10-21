Король Испании рассказал, что думает об отделении Каталонии

MIGnews.com.ua

Испанский король Фелипе VI заявил, что Каталония является неотъемлемой частью Испании и обвинил ее руководство в "неприемлемой попытке отделения" от Испании, сообщает УНН .

Стоит отметить, что король раскритиковал стремление руководства Каталонии добиться независимости региона от Испании. Монарх назвал Каталонию "неотъемлемой частью Испании XXI века".

Кроме этого, он отметил, что регион и в будущем будет оставаться частью Испании, а кризис, возникший после референдума о независимости, должен быть решен в рамках "легитимных демократических институтов".

"Ни один проект будущего нельзя выстроить, разрушая общую демократическую жизнь. (...) Ни один проект не может приводить к изоляции и обнищанию народа", - сказал монарх.