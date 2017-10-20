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Суд запретил Розенблату покидать пределы Киева и Житомира
20.10.2017 21:25

Суд запретил Розенблату покидать пределы Киева и Житомира

Соломенский районный суд Киева в пятницу, 20 октября, обязал народного депутата Борислава Розенблата носить электронный браслет слежения. Такое решение было оглашено судьей столичного суда Александром Бобровником, сообщил в эфире телеканал NewsOne.

В соответствии с решением суда,  внефракционный нардеп должен будет носить устройство по слежению до 18 декабря 2017 года. Также Розенблата обязали не покидать, не получив разрешения следователей и суда, пределы Киева и Житомира, а также сдать паспорта для  выезда за границу. Кроме того, судья порекомендовал Бориславу воздержаться от коммуникации со свидетелями и подозреваемыми.

"Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней", - подчеркнул Александр Бобровник.

Депутат, в свою очередь, отметил, что готов обжаловать решение суда.

"Поскольку судья дал такую возможность, мои адвокаты подадут такую жалобу", - сказал Розенблат.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники НАБУ не разрешили вылететь внефракционному нардепу Бориславу Розенблату из аэропорта "Киев" в Германию. Задержание произошло в четверг, 19 октября, при попытке вылететь рейсом W67307 Киев - Кельн на лечение.

Позже в сети было опубликовано видео следственных действий, которые проводились в четверг, 19 октября, в аэропорту "Киев" по отношению к народному депутату Бориславу Розенблату. Видео обнародовала пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Теги материала: Борислав Розенблат, суд, электронный браслет, Киев, судья, депутат
Новости СМИ2
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