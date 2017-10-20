Суд запретил Розенблату покидать пределы Киева и Житомира

MIGnews.com.ua

Соломенский районный суд Киева в пятницу, 20 октября, обязал народного депутата Борислава Розенблата носить электронный браслет слежения. Такое решение было оглашено судьей столичного суда Александром Бобровником, сообщил в эфире телеканал NewsOne .

В соответствии с решением суда, внефракционный нардеп должен будет носить устройство по слежению до 18 декабря 2017 года. Также Розенблата обязали не покидать, не получив разрешения следователей и суда, пределы Киева и Житомира, а также сдать паспорта для выезда за границу. Кроме того, судья порекомендовал Бориславу воздержаться от коммуникации со свидетелями и подозреваемыми.

"Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней", - подчеркнул Александр Бобровник.

Депутат, в свою очередь, отметил, что готов обжаловать решение суда.

"Поскольку судья дал такую возможность, мои адвокаты подадут такую жалобу", - сказал Розенблат.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники НАБУ не разрешили вылететь внефракционному нардепу Бориславу Розенблату из аэропорта "Киев" в Германию. Задержание произошло в четверг, 19 октября, при попытке вылететь рейсом W67307 Киев - Кельн на лечение.