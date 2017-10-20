Порошенко рассказал, как пограничная разведка спасла его жизнь

Сотрудники пограничной разведочной службы спасли жизнь нынешнего президента Украины Петра Алексеевича Порошенко во время президентской компании. Этим поделился сам Петр Порошенко во время выступления в рамках встречи с сотрудниками Государственной пограничной службы в Киевской области, передает УНН.
Президент отметил, что инцидент случился в Луганской области.
"Во время своей президентской кампании, когда я был в Луганске, буквально в 200 метрах от захваченного здания Службы Безопасности Украины, в Изварино, Довжанском... Могу сказать, что воины пограничники, пограничная разведка, фактически спасли мою жизнь, поэтому я сегодня здесь", - поделился с пограничниками Петр Алексеевич.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко считает важным шагом принятие медицинской реформы. Порошенко подчеркнул, что после внедрения реформы сельские врачи получат стимулирующую оплату труда и достойные условия для жизни. И что помогать жителям села будут с помощью телемедицины.