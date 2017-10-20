Перепуганные пассажиры и драгоценности: обнародовано видео задержания Розенблата в аэропорту

MIGnews.com.ua

В сети было опубликовано видео следственных действий, которые проводились в четверг, 19 октября, в аэропорту "Киев" по отношению к народному депутату Бориславу Розенблату. Видео обнародовала пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"19 октября детективы НАБУ предотвратили вывозу за границу народным депутатом Борислав Розенблатом материалов, важных для расследования так называемого "янтарного дела", а также обеспечили его участие в судебном заседании по продлению ему обязанностей", - прокомментировали представители НАБУ опубликованное видео.

Кроме того, в сообщении пресс-службы отмечается, что неотложные следственные действия (обыск в самолете) были проведены в соответсвии с частью 3 статьи 233 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи), чтобы спасти имущество, которое может быть использовано в качестве вещественных доказательств.

В свою очередь, нардеп высказал свое видение ситуации.

"Меня ограбили. Залетели в самолет, начали обыски без документов, вообще без каких-либо оснований. Что забрали? Забрали все паспорта, карточки, забрали все практически вещи и изъяли, действительно, у меня было три небольших подарочка, бижутерию для моих племянниц", - заявил депутат Верховной Рады.