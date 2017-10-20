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Рабинович: Куратор покушавшихся на меня провокаторов работает на Левочкина и Оппоблок
20.10.2017 14:44

Рабинович: Куратор покушавшихся на меня провокаторов работает на Левочкина и Оппоблок  Видеорепортаж

Провокаторы, покушавшиеся на жизнь народного депутата, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича, признались, что их курировал политтехнолог Владимир Петров, который работает на Сергея Левочкина и Оппозиционный блок. А сами они оказались не студентами, а бандитами и наркодилерами. Об этом сам Рабинович заявил в эфире телеканала NewsOne.

По словам парламентария, группа молодых людей, выдававших себя за студентов-журналистов, преследовала его достаточно долго: поджидали у канала "112 Украина", где он ведет свою авторскую передачу, позже - появились возле дома. Тогда около полуночи загорелись 40 метров забора у дома политика. Позже те же личности устроили провокацию, нарисовав на улице Грушевского граффити с изображением Вадима Рабиновича, чтобы вызвать недовольство националистов.

"И вот все эти "студенты", вы не поверите, "случайно" оказались на Майдане во время прямого эфира моей программы. Они пришли "просто задать" вопросы, просто со мной пообщаться, - им же нужно развиваться, а я их не понял, и потому эта "безобидная группа студентов" просто-напросто попыталась сорвать мне эфир", - рассказал народный депутат.

Сейчас, по данным Вадима Рабиновича, "из девяти этих "праведников" личности четырех уже установлены, поскольку они были задержаны". Политик высказал уверенность, что остальные злоумышленники также будут найдены.

"Все та же группа "студентов" пришла на митинг под НБУ, куда принесла с собой и яйца, и камни, и ножички. Некоторые сбежали - видимо, появилось "срочное журналистское задание". Однако некоторых сотрудники СБУ все же задержали, и теперь они дают показания", - рассказал Рабинович.

Он отметил, что в результате следствия установлено: лишь один из задержанных является студентом, причем эстрадно-циркового училища. "Остальные же имеют такую "занятость": один временно не работает, другой - продавец, третий - ухаживает за больным родственником", - уточнил парламентарий.

По словам депутата, задержанные назвали имя организатора кампании, направленной против него. "Назвали фамилию Владимира Петрова - он же Люмпен, он же Мясо - человек, который выполняет за деньги определенные "заказы". Еще один "праведник" - Влад Кадников - "отметился" в Днепровском отделении милиции, в отношении него возбуждено уголовное дело за избиение гражданина. Случайность? Наверное! Следующий "праведник" отметился уже в Шевченковском райотделе милиции - уголовное дело за сбыт наркотиков. Вот такие вот "талантливые", особенные "студенты" ко мне приходят", - подчеркнул Вадим Рабинович.

Причем, по его данным, указанный Петров является "руководителем спецопераций" уже на протяжении полугода. "Работает на господина Левочкина и Оппоблок. И поскольку у нас медийное пространство очень маленькое, об этом все прекрасно знают. Известно, что на распространение обо мне в медиа различных гадостей было выделено 30 тыс. долларов, и 70 тыс. долларов должны были передать вот этим "студентам", но кому, что и сколько досталось - не знаю", - рассказал нардеп.

Вадим Рабинович подчеркнул, что таким образом кампания против него провалилась, и теперь наверняка известно, кто ее организовал и проспонсировал.

"В любом случае, делать из меня идиота не получится, поскольку мы уже знаем "кто", мы уже знаем "что", мы уже знаем "как" готовилась эта кампания. А Оппоблоку, который перешел к тому, что нанимает людей для запугивания, поджогов и убийств, я хочу сказать: ребята, вы только из мусорных ящиков вылезли, и теперь вас опять туда засунут. И ни Бойко, ни Левочкину негоже подобным заниматься. Вспомните, что у вас тоже есть семьи, дети. Но и это не все! Не получится больше по-вашему. Вы много лет учились нанимать всяких провокаторов, но ни к чему хорошему это не приводило", - заявил депутат.

По его словам, в скором времени могут появиться новые детали, касающиеся связей Владимира Петрова с "оппоблоковцами". "Если у Петрова найдутся контакты с Левочкиным, со Скориком, который лично платил ему деньги, я думаю, будут большие проблемы у этих ребят из Оппозиционного блока, которые в "тени" хороши, а так - боятся, когда им начнут вспоминать их прошлые деяния. За спинами представителей бывшей и даже нынешней власти всегда торчало и торчит рыло Левочкина, у которого, в общем-то, все в порядке: он сидит в парламенте, живет в громадных виллах в Украине, в Париже. Но если он думает, что все это будет продолжаться вечно - ошибается", - уверен Вадим Рабинович.

Он также сообщил, что недавно вошел в новосозданное межфракционное объединение "Льовочкіна - за грати!" "Впервые в него вошли представители всех фракций парламента, об этом будет объявлено в ближайшее время. Мы едины в том, что самые главные бенефициары украинской коррупции, самые главные бенефициары крови Украины должны сидеть в тюрьме", - подчеркнул Рабинович.

Теги материала: ВИДЕО, Вадим Рабинович, политика
Новости СМИ2
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