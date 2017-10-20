Рабинович: Голосовать в парламенте под диктовку улицы - это унижать Украину!

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"Почему у протестующих возле Рады нет ни одного требования о перезагрузке власти, о перевыборах gрезидента или парламента? Почему нет ни одного экономического требования в задыхающейся от нищеты, голода, злыдней стране - ни о тарифах, ни о пенсиях, стипендиях, зарплате, инфляции, ценах? Меня терзают смутные сомнения, что все это - какая-то новая гениальная политтехнология… Я понимаю: для вас - революция, а для людей что, для их жизни что? У них слова нет об улучшении жизни людей, все больше про разборки парламента, президента, судов… Какого черта вы разбиваете палатки, какого черта бьете людей, полицию, если все не про улучшение жизни людей, не про изменения какие-то, а про законы, которые можно и нужно принимать просто в зале, вы же вроде как власть, вы взяли ответственность за ситуацию в стране на себя!"

Об этом заявил народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович, комментируя в прямом эфире программы "Большое интервью" на телеканале NewsOne акции под Верховной Радой Украины.

"Я понимаю, "еврооптимистов" и их коллег интересует только тема антикоррупционного суда, этого требуют от них их западные спонсоры. И я поддерживаю - я с удовольствием проголосую за создание", -подчеркнул парламентарий.

По его мнению, "протестующим, которые давят на парламент, унижают его, не нужно было ограничивать себя - пошли бы уже в зал, развели костры, там ковры мягкие, столовая есть, детская комната и молельни; да и сами могли бы уже и кнопочки нажимать, за законы голосовать - зачем тогда стране такой парламент содержать, таких депутатов, только расходы, а так бы сэкономили 4 миллиарда! Депутаты не нужны, чтобы голосовать под давлением улицы, - пусть лучше тогда сама улица и голосует!"

"Заметили деталь: протестующие прервали "революцию", пошли в зал, быстренько проголосовали убийственную медицинскую реформу, потом - хоп, вернулись на улицу… Где такое видано?... Там тоже есть две группы. Одним нужен только антикоррупционный суд, другим - нужны штурмы, драки, кровь, они сами говорят, что второй раз уже людей не выведут. Поэтому что-нибудь придумают еще", - констатировал народный депутат.

Блокирование парламента Вадим Рабинович считает "унижением, издевательством над суверенностью и государственностью, пренебрежением Конституцией, где четко записано, что мы - парламентско-президентская республика".

"Я не считаю, что таким образом надо принимать законы в парламенте цивилизованной страны, я никогда не пойду в Раду и не буду голосовать в такой вот ситуации, хотя, повторюсь, например, с удовольствием бы поддержал создание антикоррупционного суда. Но голосовать в парламенте под давлением, под диктовку улицы - это унижение Украины!" - резюмировал Вадим Рабинович.