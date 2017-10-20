Вечерний прайм NewsOne собрал большую часть телезрителей в Украине

MIGnews.com.ua

В четверг, 19 сентября, в слоте с 19:45 до 23:00 телеканал NewsOne держал лидирующую позицию среди информационно-новостных телеканалов Украины.

Новости о новой медицинской реформе затрагивают жизни всех жителей страны, и по этому все информационные телеканалы Украины вчера стремились максимально раскрыть эту тему, но внимание зрителя в вечернем прайме было сконцентрировано на телеканале NewsOne, что подтвердили показатели телесмотрения.

В программе "Большой вечер" велась активная дискуссия на горячую тему: "Новая медицинскую реформа в Украине" с гостями Юлией Тимошенко, Вадимом Рабиновичем, Владимиром Новинским и Ольгой Богомолец. Говорили о заинтересованных лицах в этой реформе, о том, как изменения в медицине повлияют на жизни обычных украинцев, и о том, какие риски и последствия несут за собой нововведения.

Вот несколько цитат от наших гостей:

"Наконец-то понял стратегию, я думаю, что сегодня власть сделала действительно шаг вперед... в борьбе с Украиной, наконец сегодня они нашли инструменты как избавиться от половины украинского населения", Вадим Рабинович.

"Медицинская реформа сделала медицину недоступной для украинцев", Юлия Тимошенко.

"Треть медиков покинули Украину за три года!" - Ольга Богомолец.

Стоит отметить, что программы вечернего прайма NewsOne показали максимальные цифры телесмотрения целевой аудитории 18+ (50К+) по Украине: доля - 2,68%, рейтинг - 0,43%.*

"Большой вечер" от 19 октября возглавил ТОП рейтинговых программ среди информационных телеканалов по всем аудиториям Украины и Киева с показателями ЦА 18+: доля - 2,06 %, рейтинг - 0,88%.*.

Эти показатели также продолжают удерживать NEWSONE на первой позиции среди информационных телеканалов по Киеву: по ЦА18+ (Киев) доля - 4,80 %, рейтинг - 0,60%.*