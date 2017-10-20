Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Испания планирует провести досрочные выборы в Каталонии
20.10.2017 12:54

Испания планирует провести досрочные выборы в Каталонии

В пятницу, 20 октября,правительство Испании договорилось с социалистами, главной оппозиционной партией, о проведении досрочных местных выборов в Каталонии, сообщает  "Европейская правда" .

О таком решении завила представительница социалистов Кармен Кальво.

По данным источника, проведение выборов станет частью чрезвычайного пакета мер по временному введению прямого управления регионом. Голосование планируют назначить на январь.

Кальво также сказала, "было бы замечательно" избежать проведения досрочных выборов в январе, если бы глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назначил голосование на обычной основе.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в субботу, 21 октября, правительство инициирует статью 155 Конституции, предусматривающую ограничение самоуправления Каталонии.
 

Теги материала: Каталония, Испания, досрочные выборы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [9] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Президент Европарламента: Европа не признает независимость Каталонии
Важное
Президент Европарламента: Европа не признает независимость Каталонии
Испанский суд арестовал главных организаторов митингов в Каталонии
Важное
Испанский суд арестовал главных организаторов митингов в Каталонии
Мадрид потребовал от Каталонии до 19 октября определиться с независимостью
Важное
Мадрид потребовал от Каталонии до 19 октября определиться с независимостью
Юнкер заявил, что не поддерживает желание Каталонии стать независимой
Важное
Юнкер заявил, что не поддерживает желание Каталонии стать независимой
СБУ разрешила въезд депортированным испанским журналистам
Важное
СБУ разрешила въезд депортированным испанским журналистам
Мадрид поставил Каталонии ультиматум
Важное
Мадрид поставил Каталонии ультиматум

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017
Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика