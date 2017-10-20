Испания планирует провести досрочные выборы в Каталонии

MIGnews.com.ua

В пятницу, 20 октября,правительство Испании договорилось с социалистами, главной оппозиционной партией, о проведении досрочных местных выборов в Каталонии, сообщает "Европейская правда" .

О таком решении завила представительница социалистов Кармен Кальво.

По данным источника, проведение выборов станет частью чрезвычайного пакета мер по временному введению прямого управления регионом. Голосование планируют назначить на январь.

Кальво также сказала, "было бы замечательно" избежать проведения досрочных выборов в январе, если бы глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назначил голосование на обычной основе.