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США отправили в Украину 40 медицинских "Хаммеров"
20.10.2017 09:35

США отправили в Украину 40 медицинских "Хаммеров"

В пятницу, 20 октября, стало известно, что США поставит в Украину 40 американских медицинских "Хаммеров" для Вооруженных сил Украины. Об этом информирует посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Такое заявление сделал посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый.

По данным источника, руководители AM General выразили заинтересованность в дальнейшем действенной поддержке Вооруженных сил Украины, которые противодействуют российской агрессии.

"Они сообщили, что в октябре этого года для нужд ВСУ отправлены 40 медицинских "Хаммеров", которые должны прибыть в Украину уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, послы Украины и США обсудили введение миротворцев на Донбасс.

Теги материала: медицина, машина, США, поставки
Новости СМИ2
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