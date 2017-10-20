США отправили в Украину 40 медицинских "Хаммеров"

MIGnews.com.ua

В пятницу, 20 октября, стало известно, что США поставит в Украину 40 американских медицинских "Хаммеров" для Вооруженных сил Украины. Об этом информирует посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Такое заявление сделал посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый.

По данным источника, руководители AM General выразили заинтересованность в дальнейшем действенной поддержке Вооруженных сил Украины, которые противодействуют российской агрессии.

"Они сообщили, что в октябре этого года для нужд ВСУ отправлены 40 медицинских "Хаммеров", которые должны прибыть в Украину уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.