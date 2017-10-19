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Путин обвинил США в попытке вытеснить Россию с европейских энергорынков
19.10.2017 18:40

Путин обвинил США в попытке вытеснить Россию с европейских энергорынков

Санкции, введенные Соединенными Штатами Америки в отношении России, являются попыткой Вашингтона вытеснить российскую сторону с энергетических рынков Европы. Такое заявление сделал президент РФ, пишет РБК-Украина.

"Некоторые даже не скрывают, что используют политические предлоги и поводы, чтобы продвинуть собственные, чисто коммерческие, интересы. Так, недавний санкционный пакет, принятый американским конгрессом, откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США", - отметил глава российского государства.

При этом он обвинил Запад в создании препятствий в прокладке РФ новых энергомаршрутов, в  частности, Северного и Южного потоков.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, четыре страны поддержали решение о продлении ограничительных мер в отношении Российской Федерации

Теги материала: Россия, Владимир Путин, США, санкции
Новости СМИ2
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