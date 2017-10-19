Президент Грузии подписал новую Конституцию, которая ограничивает его права

MIGnews.com.ua

В четверг, 19 октября, президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал новую Конституцию, которую накануне принял парламент, пишет Интерфакс-Украина .

"К сожалению, парламент принял однопартийную Конституцию, поэтому мне крайне тяжело ее подписывать, однако исходя из внутренних и внешних вызовов, стоящих перед страной, исходя из ответственности избежать причины возможной дестабилизации, я, как глава государства, Верховный главнокомандующий и гарант Конституции, подписываю этот документ", - заявил глава грузинского государства во время брифинга.

Напомним, в сентябре текущего года парламент Грузии большинством голосов принял новую Конституцию, тем самым обеспечив переход государства на парламентское правление и существенно ограничив права и полномочия президента.

Стоит отметить, что Конституции в такой редакции поддерживали все оппозиционные силы. Однако президент Маргвелашвили наложил вето на принятую Конституцию. Однако парламент, в котором конституционное большинство имеет правящая партия "Грузинская мечта", преодолел его.