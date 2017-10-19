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Детективы НАБУ отобрали у задержанного Розенблата телефоны: адвокат назвал причину
19.10.2017 17:22

Детективы НАБУ отобрали у задержанного Розенблата телефоны: адвокат назвал причину

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины отобрали у задержанного народного депутата Борислава Розенблата телефоны. Об этом сообщил адвокат парламентария Алексей Шевчук, пишет РБК-Украина.

"Они изъяли у него паспорта и телефоны. Как прозвучало от одного из детективов, теперь они получат доступ к его переписке с защитниками. Соответственно, они получат доступ к конфиденциальной информации по стратегии и тактике защиты", - сообщил правозащитник.

При этом он пояснил, что изъятие проходило в рамках следственных действий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники НАБУ не разрешили вылететь внефракционному нардепу Бориславу Розенблату из аэропорта "Киев" в Германию. Из-за инцидента Соломенский районный суд Киева собрался на заседание и будет избирать Розенблату мерe пресечения .

Теги материала: Борислав Розенблат, задержание, НАБУ, телефон, адвокат
Новости СМИ2
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