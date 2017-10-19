Детективы НАБУ отобрали у задержанного Розенблата телефоны: адвокат назвал причину

MIGnews.com.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины отобрали у задержанного народного депутата Борислава Розенблата телефоны. Об этом сообщил адвокат парламентария Алексей Шевчук, пишет РБК-Украина.

"Они изъяли у него паспорта и телефоны. Как прозвучало от одного из детективов, теперь они получат доступ к его переписке с защитниками. Соответственно, они получат доступ к конфиденциальной информации по стратегии и тактике защиты", - сообщил правозащитник.

При этом он пояснил, что изъятие проходило в рамках следственных действий.