Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Суд вернул Укртелеком в госсобственность
19.10.2017 17:04

Суд вернул Укртелеком в госсобственность

В четверг, 19 октября, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Фонда государственного имущества Украины о приватизации компании "Укртелеком". Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня Хозяйственным судом города Киева принято решение по делу №910/7708/17, которым полностью удовлетворены исковые требования Фонда государственного имущества Украины, расторгнут договор купли-продажи акций №КПП-582 от 11.03.2011 ПАО "Укртелеком", обязано ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" списать со счета ООО "ЕСУ" пакет акций ПАО "Укртелеком" и взыскано с ООО "ЕСУ" пеню в размере 2,17 млрд грн, начисленную за ненадлежащее исполнение договора купли-продажи пакета акций", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что конечным бенефициаром ООО "ЕСУ" является Ринат Ахметов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Фонд государственного имущества начал процесс по возвращению крупнейшего в Украине оператора фиксированной связи и доступа к интернету Укртелекома в государственную собственность. Это связано с тем, что ведомство и группа компаний СКМ, владельцем которой является бизнесмен Ринат Ахметов, не смогли решить вопрос с выполнением обязательств по условиям приватизации.

Теги материала: Киев, Конституционный суд, Укртелеком, Фонд государственного имущества Украины
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [40] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Неприкосновенность депутатов: Рада направила законопроекты в Конституционный суд
Важное
Неприкосновенность депутатов: Рада направила законопроекты в Конституционный суд
В Кремле отреагировали на митинги в Киеве
Важное
В Кремле отреагировали на митинги в Киеве
Саакашвили прибыл на митинг в центре Киева
Важное
Саакашвили прибыл на митинг в центре Киева
В центре Киева слышны взрывы
Важное
В центре Киева слышны взрывы
Митинг Саакашвили: Полиция заблокировала улицу Грушевского
Важное
Эксклюзив  Митинг Саакашвили: Полиция заблокировала улицу Грушевского  Видеорепортаж
В АП назвали причину перекрытия улиц в центре Киева
Важное
В АП назвали причину перекрытия улиц в центре Киева

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017
Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика