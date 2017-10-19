Суд вернул Укртелеком в госсобственность

MIGnews.com.ua

В четверг, 19 октября, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Фонда государственного имущества Украины о приватизации компании "Укртелеком". Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня Хозяйственным судом города Киева принято решение по делу №910/7708/17, которым полностью удовлетворены исковые требования Фонда государственного имущества Украины, расторгнут договор купли-продажи акций №КПП-582 от 11.03.2011 ПАО "Укртелеком", обязано ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" списать со счета ООО "ЕСУ" пакет акций ПАО "Укртелеком" и взыскано с ООО "ЕСУ" пеню в размере 2,17 млрд грн, начисленную за ненадлежащее исполнение договора купли-продажи пакета акций", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что конечным бенефициаром ООО "ЕСУ" является Ринат Ахметов.