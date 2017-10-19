Розенблата задержали в аэропорту при попытке выезда за пределы страны

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Сотрудники НАБУ не разрешили вылететь внефракционному нардепу Бориславу Розенблату из аэропорта "Киев" в Германию, сообщает LB.ua.

По информации адвоката Розенблата Алексея Шевчука, задержание произошло в четверг, 19 октября, при попытке вылететь рейсом W67307 Киев - Кельн на лечение.

"Розенблат уведомил НАБУ о том, что он собирается выехать (за пределы Украины, - ред.) и вернуться в воскресенье. Он не имел средств контроля, ему вернули паспорта, а в "Жулянах" (аэропорту - ред.), когда он уже находился в самолете, детективы НАБУ остановили самолет и отобрали у него документы, личные вещи и мобильный телефон", - сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на слова адвоката нардепа.

Он также добавил, что в аэропорт прибыли адвокаты, сотрудники НАБУ уведомили их о том, что в четверг, 19 октября, состоится заседание в Соломенском районном суде города Киева по мере пресечения Розенблату.

"Они взяли своего судью Бобровника (Александра Бобровника - ред.) и будут решать вопрос о продлении меры пресечения", - отметил адвокат.

В это же время сам Розенблат заявил, что ранее предупреждал НАБУ о том, что ему нужно выехать за границу страны, так как действие ограничительных мер, которые наложил суд в его отношении, завершилось еще 16 октября.

"Лично сообщил НАБУ, о том, что планирую на 3 дня выехать за пределы Украины, хотя и не обязан был об этом сообщать. Ведь пока отсутствуют какие-либо запреты на мои передвижения. Приложил к заявлению копии билетов в обе стороны", - говорится в сообщении нардепа на странице в Facebook.

При этом пресс-служба НАБУ утверждает, что Розенблата не задерживали.

"Проходили следственные действия, народного депутата не задерживали", - рассказали в НАБУ.

В свою очередь, представители ГПСУ подтвердили задержание нардепа в аэропорту.

"Эта информация подтвердилась. Его задержали в "Жулянах". Причинами задержания занимается НАБУ. Он уехал сразу со следователями", - сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины на запрос РБК-Украина.