Смертельное ДТП в Харькове: виновница аварии ранее неоднократно нарушала ПДД

MIGnews.com.ua

Девушка, которая является виновницей жуткого ДТП в Харькове, уже неоднократно нарушала правила дорожного движения. Об этом сообщил народный депутат Украины Борислав Береза на своей странице в Facebook.

По данным политика, Елена Зайцева получила водительское удостоверение два года назад.

Согласно выписке из учетных баз данных, в течение 2016 года девушка успела совершить четыре нарушения. Однако каждый раз она отделывалась лишь штрафами от 255 до 510 гривен.

24.02.2016 нарушение правил остановки на пешеходном переходе было вынесено постановление по делу об административном правонарушении ПС2 №744443 по ч.1 ст.122 КУоАП с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 255 грн;

01.04.2016 нарушение требований дорожного знака было вынесено постановление по делу об административном правонарушении ПС2 №881859 по ч.1 ст.122 КУоАП с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 255 грн;

26.06.2016 нарушение требований дорожного знака было вынесено постановление по делу об административном правонарушении ПС2 №826456 по ч.1 ст.122 КУоАП с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 255 грн;

29.10.2016 существенную преграду в движении было вынесено постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксировано не в автоматическом режиме серии АР №113723 по ч.3 ст.122 КУоАП с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 510 грн.

"Виновница ДТП неоднократно нарушала ПДД и всегда откупалась небольшим штрафом. К чему это привело мы все видим. Это страшно. Идешь по улице и вдруг какая-то мразь просто стирает твое существование", - написал Береза.

При этом он подчеркнул, что вместе со своим коллегой Леонидом Емцем готовит проект закона, который поможет ужесточить наказание за нарушение ПДД. По словам парламентария, уже в ближайшее время документ будет подан на рассмотрение Рады.