Смертельное ДТП в Харькове: виновница аварии ранее неоднократно нарушала ПДД

Девушка, которая является виновницей жуткого ДТП в Харькове, уже неоднократно нарушала правила дорожного движения. Об этом сообщил народный депутат Украины Борислав Береза на своей странице в Facebook.
По данным политика, Елена Зайцева получила водительское удостоверение два года назад.
Согласно выписке из учетных баз данных, в течение 2016 года девушка успела совершить четыре нарушения. Однако каждый раз она отделывалась лишь штрафами от 255 до 510 гривен.
- 24.02.2016 нарушение правил остановки на пешеходном переходе было вынесено постановление по делу об административном правонарушении ПС2 №744443 по ч.1 ст.122 КУоАП с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 255 грн;
- 01.04.2016 нарушение требований дорожного знака было вынесено постановление по делу об административном правонарушении ПС2 №881859 по ч.1 ст.122 КУоАП с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 255 грн;
- 26.06.2016 нарушение требований дорожного знака было вынесено постановление по делу об административном правонарушении ПС2 №826456 по ч.1 ст.122 КУоАП с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 255 грн;
- 29.10.2016 существенную преграду в движении было вынесено постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксировано не в автоматическом режиме серии АР №113723 по ч.3 ст.122 КУоАП с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 510 грн.
"Виновница ДТП неоднократно нарушала ПДД и всегда откупалась небольшим штрафом. К чему это привело мы все видим. Это страшно. Идешь по улице и вдруг какая-то мразь просто стирает твое существование", - написал Береза.
При этом он подчеркнул, что вместе со своим коллегой Леонидом Емцем готовит проект закона, который поможет ужесточить наказание за нарушение ПДД. По словам парламентария, уже в ближайшее время документ будет подан на рассмотрение Рады.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж заявил, что водитель автомобиля Lexus, которая сбила людей на тротуаре в Харькове, отказалась давать показания.